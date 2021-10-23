В Екатеринбурге снесли часть усадьбы, относящейся к объектам культурного наследия

Фото: группа ВКонтакте Уральский хронотоп

В Екатеринбурге общественники обратили внимание на снос объекта культурного наследия - усадьбы ротмистра Переяславцева на Карла Либкнехта, 3. По их словам, экскаватор уже снес половину дома.

- При этом у ограды лежит стенд с указанием разрешений на реставрацию и контактными данными ответственного лица. Типа все по закону. Но у усадьбы утверждены границы территории, в которые входит снесенная часть тоже. На территории объекта запрещено проведение земляных, строительных и иных работ, создающих угрозу повреждения, разрушения или уничтожения Объекта или его элементов (частей), - рассказали в группе ВКонтакте «Уральский хронотоп».

Также активисты обратили внимание, что на информационном щите указано разрешение на строительство, но в перечне разрешений они не нашли документа под таким номером. Общественники пообещали разобраться в ситуации.

Фото: группа ВКонтакте Уральский хронотоп

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