В Екатеринбурге снесли часть усадьбы, относящейся к объектам культурного наследия

Фото: группа ВКонтакте Уральский хронотоп
В Екатеринбурге общественники обратили внимание на снос объекта культурного наследия - усадьбы ротмистра Переяславцева на Карла Либкнехта, 3. По их словам, экскаватор уже снес половину дома.
- При этом у ограды лежит стенд с указанием разрешений на реставрацию и контактными данными ответственного лица. Типа все по закону. Но у усадьбы утверждены границы территории, в которые входит снесенная часть тоже. На территории объекта запрещено проведение земляных, строительных и иных работ, создающих угрозу повреждения, разрушения или уничтожения Объекта или его элементов (частей), - рассказали в группе ВКонтакте «Уральский хронотоп».
Также активисты обратили внимание, что на информационном щите указано разрешение на строительство, но в перечне разрешений они не нашли документа под таким номером. Общественники пообещали разобраться в ситуации.
Фото: группа ВКонтакте Уральский хронотоп
К ЧИТАТЕЛЮ
Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?
Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».
Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru
Следите за нами в соцсетях:
Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg
Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/
Telegram - https://t.me/kpekb
Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru
Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb
Подписывайтесь на наши каналы:
Яндекс. Дзен - ссылка
Google News - ссылка