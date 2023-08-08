Депутат Александр Хинштейн возмущен итогом дела отравителей из Екатеринбурга Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутат Государственной Думы Александр Хинштейн возмутился, что приговор для отравителей из Екатеринбурга слишком мягкий. Несмотря на то, что Гособвинение просило для фигурантов дела от 5 до 10 лет, их осудили на срок от 3 до 6,5 лет.

- Считаю вынесенный приговор — незаконным, несправедливым и несоразмерным содеянному, - сообщил в своих социальных сетях Александр Хинштейн.

Он сослался на статью «КП-Екатеринбург» и сообщил, что направил обращение в Генпрокуратуру о необходимости обжалования приговора.

Напоминаем, отравление опасной выпивкой в октябре 2021 года получил 51 человек. Из них 44 погибли. Алкоголь привозили, в том числе, на рынок по улице Патриса Лумумбы, где сбывали его гражданам. Эта жидкость содержала в себе метанол в концентрации, которая превышала предельно допустимые значения и являлась небезопасной для жизни и здоровья граждан. Суд признал подсудимых виновными и назначил им разные сроки лишения свободы в зависимости от того, какую роль они играли.

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