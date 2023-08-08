В «Гринвиче» откроется магазин «Just Clothes» вместо ушедшего «Uniqlo» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ноябре в «Гринвиче» откроется магазин российского бренда «Just Clothes» вместо ушедшего японского «Uniqlo». Бренд ушел из России в прошлом году. Планируется, что в новом магазине тоже будут продавать базовую одежду: футболки, рубашки, куртки.

- Это бренд с хорошей и качественной базой в стиле Uniqlo, - сообщают в социальных сетях торгового центра.

Магазин российского бренда откроется на 0 уровне ТЦ «Гринвич» возле магазина «Ecco».

Напоминаем, в декабре 2025 года в Екатеринбурге откроется новый торговый центр «Золотой». Планируется, что в новом ТЦ появится гипермаркет, кинотеатр, фудкорт, фитнес-клуб и несколько ресторанов. Торговая зона разместиться на 146,5 тысячах квадратных метров. Там смогут работать больше 200 магазинов. Договоры уже заключили 30% арендаторов.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru