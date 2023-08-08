В «Гринвиче» откроется магазин «Just Clothes» вместо ушедшего «Uniqlo»
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В ноябре в «Гринвиче» откроется магазин российского бренда «Just Clothes» вместо ушедшего японского «Uniqlo». Бренд ушел из России в прошлом году. Планируется, что в новом магазине тоже будут продавать базовую одежду: футболки, рубашки, куртки.
- Это бренд с хорошей и качественной базой в стиле Uniqlo, - сообщают в социальных сетях торгового центра.
Магазин российского бренда откроется на 0 уровне ТЦ «Гринвич» возле магазина «Ecco».
Напоминаем, в декабре 2025 года в Екатеринбурге откроется новый торговый центр «Золотой». Планируется, что в новом ТЦ появится гипермаркет, кинотеатр, фудкорт, фитнес-клуб и несколько ресторанов. Торговая зона разместиться на 146,5 тысячах квадратных метров. Там смогут работать больше 200 магазинов. Договоры уже заключили 30% арендаторов.
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