ТЦ «Золотой» откроется в Екатеринбурге в конце 2025 года

В новом ТЦ появится гипермаркет, кинотеатр, фудкорт, фитнес-клуб и несколько ресторанов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге торговый центр «Золотой» откроется в конце 2025 года. Работы завершат в декабре. Об этом 66.RU рассказал директор ТРЦ «Гринвич» Дмитрий Сарапульцев.

Планируется, что в новом ТЦ появится гипермаркет, кинотеатр, фудкорт, фитнес-клуб и несколько ресторанов. Торговая зона разместиться на 146,5 тысячах квадратных метров. Там смогут работать больше 200 магазинов. Договоры уже заключили 30% арендаторов.

Напомним, что «Золотой» появится в границах улиц Белинского - Шварца - Крестинского - объездной дороги. Торговый центр включит в себя также транспортно-пересадочный узел с автовокзалом. На его территории появятся парковки, выходы к ЕКАД, метро «Чкаловская» и городской электричке. Планируемый трафик – миллион человек в месяц.

Ранее, в ноябре 2021 года, сообщалось, что ТЦ «Золотой» не успеют достроить в 2023 году. Однако строительство было начато в 2020 году.

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