Студентка жила в доме в центре Екатеринбурга Фото: Олег ГАЛИМОВ

В Екатеринбурге 15-летней школьник убил свою 17-летнюю подругу в одной из квартир многоэтажки по улице Надеждинская на Сортировке в Екатеринбурге вечером 6 августа 2023 года во время дружеской вечеринки. Об этом «КП-Екатеринбург» стало известно из собственных источников.

В Екатеринбурге на Сортировке убили девушку: последние новости 7 августа

Нашему изданию удалось выяснить, что 17-летняя Карина (имя изменено – прим.ред.) училась в колледже имени Ползунова на Плотинке.

Три года назад Карина вместе с мамой переехала в Екатеринбург из Челябинска, ее мама повторно вышла замуж, а убитая девушка – ее дочь от первого брака. В семье подрастает двухлетний сводный брак Карины. Девушка проживала в центре Екатеринбурга.

- Убил из ревности. Ударил ножом в шею, она истекла кровью. Подозреваемый задержан. Во время вечеринки несовершеннолетние употребляли спиртное, - пояснил инсайдер «КП-Екатеринбург».

Семья студентки узнала о трагедии утром 7 августа.