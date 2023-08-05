В Екатеринбурге с начала года украли 153 люка

По факту кражи люков переданы в суд уже пять уголовных дел
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге с начала 2023 года украли 153 люка. Статистику приводит ЕМУП «Водоканал».
- Пик воровства люков обычно приходится на теплое время года, - рассказали в пресс-службе мэрии. - «Рекордный» показатель был достигнут преступниками в мае - с городских улиц пропали 39 канализационных крышек.
В администрации города отмечают, что только за последние два года из-за преступников в канализацию провалились двое детей пяти и семи лет и одна женщина. А ведь глубина колодца может достигать трех метров - этой высоты достаточно, чтобы взрослый человек получил тяжелые травмы, а ребенок погиб.
В этом году по факту кражи люков переданы в суд уже пять уголовных дел. Наказанием за подобное преступление могут стать два года лишения свободы.
Горожан просят в случае обнаружения открытых колодцев сообщать об этом через официальный сайт Водоканала или по телефону 222-22-70.
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