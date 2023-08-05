Драка произошла на Сортировке
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Мигранты устроили массовую драку на детской площадке в Екатеринбурге. Об этом сообщается в группе во «ВКонтакте» «Сортировка + Вокзал». По словам очевидцев, все произошло на Сортировке во дворе домов на улице Софьи Перовской, 117 и 119.
- Сотрудники отдела полиции №11 УМВД России по Екатеринбургу проводят проверочные мероприятия направленные на установление обстоятельств происшествия и личностей участников инцидента., - рассказали в УМВД Екатеринбурга.
Также в полиции сообщили, что а место происшествия выезжали несколько нарядов. Данных о пострадавших, как и заявлений от участников конфликта, в органы внутренних дел не поступало.
Напомним, ранее мы писали, что полицейские проводят рейд на Сортировке. Силовики проверяли овощебазу, торговые точки и другие объекты на улице Пехотинцев. Особое внимание они уделяют правонарушениям в миграционной сфере, охране общественного порядка, профилактике преступлений, а также розыску лиц, причастных к ним.
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