Государственные археологи разрешили строить «Баден-Баден» в Сысерти
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Свердловской области эксперты разрешили строить еще один «Баден-Баден». На горе Бессонова в Сысерти провели историко-культурную экспертизу, которая показала, что объектов культурного наследия на участке нет.
- Современные методы проведения археологических разведок, сколь бы тщательно они не проводились, не позволяют со стопроцентной вероятностью выявить все расположенные на исследуемом участке археологические объекты, - сообщается в акте экспертизы Управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области.
Ранее «КП-Екатеринбург» рассказывала о том, что «Баден-Баден» на Шарташе приостанавливает работу. В понедельник, 24 июля, Арбитражный суд Свердловской области принял решение закрыть бассейны комплекса «Баден-Баден» на озере Шарташ. На этом настаивали сотрудники прокуратуры области.
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