«Баден-Баден» на Шарташе приостанавливает работу

После снятия всех ограничений пляж вновь продолжит свою работу Фото: «Baden Family»

«Шарташ пляж» закрывается. Работу курорта приостанавливают на время.

- Центр досуга и отдыха «Шарташ пляж», который за короткое время стал популярен у отдыхающих в Екатеринбурге, приостанавливает свою работу. Мы приняли такое непростое решение, исходя из действующего судебного решения об ограничениях на эксплуатацию объекта, - сообщил «КП-Екатеринбург» управляющий пляжем Роман Звиринский. - Данные ограничения не дают нам возможности оказывать качественные и полноценные услуги населению.

После снятия всех ограничений пляж вновь продолжит свою работу.

- Благодарим всех, кто успел побывать и оценить гостеприимный и уютный «Шарташ пляж», - отметили в Baden Family.

Напомним, в понедельник, 24 июля, Арбитражный суд Свердловской области принял решение закрыть бассейны комплекса «Баден-Баден» на озере Шарташ. На этом настаивали сотрудники прокуратуры области. Во вторник, 25 июля, глава Екатеринбурга Алексей Орлов прокомментировал эту ситуацию.

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