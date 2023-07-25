Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заступился за собственника комплекса «Баден-Баден» на Шарташе

Мэр Алексей Орлов заступился за владельца бассейна «Баден-Баден» на Шарташе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 24 июля, Арбитражный суд Свердловской области принял решение закрыть бассейны комплекса «Баден-Баден» на озере Шарташ. На этом настаивали сотрудники прокуратуры области. Во вторник, 25 июля, глава Екатеринбурга Алексей Орлов прокомментировал эту ситуацию.

- Да, собственник немного, может быть, поторопился, потому что жалко упускать сезон с точки зрения ведения бизнеса. Насколько я знаю, туда просто очередь из желающих отдохнуть на этой территории, - прокомментировал Алексей Орлов. - Одно здание имеет признак капитальности. Из-за этого возник конфликт, и собственник готов это здание убрать. Но сегодня это уже в судебной плоскости. Есть решения судов. Поэтому право собственника сегодня эти решения либо обжаловать, либо привести доводы, которые говорят о том, что он обеспечительные меры исполняет. В том, что там сделано, я плохого ничего не вижу. Это очень интересный проект с точки зрения возможностей жителей получать такие оздоровительные услуги. Погода жаркая, и мне лично очень обидно, что этот объект в силу ограничительных мер не будет работать.

Добавим, комплексу запретили любые виды работ на территории почти в 2 га земли и эксплуатацию любых объектов на ней, включая и зону благоустройства, и зону общепита.