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НовостиОбщество24 июля 2023 15:25

Суд Свердловской области закрыл бассейны «Баден-Баден» на Шарташе

Также хозяин комплекса должен оплатить дни простоя всем работникам
Анжелика УФИМЦЕВА
Суд Свердловской области закрыл бассейн «Баден-Баден» на Шарташе

Суд Свердловской области закрыл бассейн «Баден-Баден» на Шарташе

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Арбитражным судом Свердловской области было принято решение закрыть бассейны в комплексе «Баден-Баден» на Шарташе. Прокуратура области настаивала на незаконности постройки и требовала сноса каркасного бассейна. В ведомстве уверены, что бассейн и одноэтажная хозяйственная постройка появились там незаконно.

- Принятая мера обеспечения коснулась запрета на производство любых видов работ на территории, равной почти 2 га земли, и эксплуатации любых объектов на ней, включая, к примеру, зону благоустройства, общепита и отдыха, - сообщают в «Баден-Баден».

Прокуратура Свердловской области хотела признать объекты самовольными постройками и потребовать снести их в течение месяца.

Также, согласно решению суда, хозяин комплекса должен будет оплатить сотрудникам все дни, когда «Баден-Баден» не будет работать.

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