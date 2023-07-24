Суд Свердловской области закрыл бассейны «Баден-Баден» на Шарташе

Суд Свердловской области закрыл бассейн «Баден-Баден» на Шарташе
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Арбитражным судом Свердловской области было принято решение закрыть бассейны в комплексе «Баден-Баден» на Шарташе. Прокуратура области настаивала на незаконности постройки и требовала сноса каркасного бассейна. В ведомстве уверены, что бассейн и одноэтажная хозяйственная постройка появились там незаконно.
- Принятая мера обеспечения коснулась запрета на производство любых видов работ на территории, равной почти 2 га земли, и эксплуатации любых объектов на ней, включая, к примеру, зону благоустройства, общепита и отдыха, - сообщают в «Баден-Баден».
Прокуратура Свердловской области хотела признать объекты самовольными постройками и потребовать снести их в течение месяца.
Также, согласно решению суда, хозяин комплекса должен будет оплатить сотрудникам все дни, когда «Баден-Баден» не будет работать.
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