В Нижнем Тагиле спасатели вытащили упавшую в яму корову

Фото: группа во «ВКонтакте» «Тагильский спасатель»

В Нижнем Тагиле 2 августа спасатели вытащили упавшую в яму корову. Им пришлось использовать кран.

- Диспетчеру МБУ «Центр защиты населения» поступил звонок, что на Руднике в заброшенную выгребную яму провалилась корова. К месту происшествия выехали спасатели поисково- спасательной службы, - рассказали в группе во «ВКонтакте» «Тагильский спасатель».

Корову передали хозяйке. Место обозначили сигнальной лентой и информацию передали в ЕДДС города.

Напомним, ранее в Нижнем Тагиле спасатели вытащили собаку из заброшенной ямы. Вызволять пса они приехали после звонка хозяйки пса. Женщина вышла на прогулку с собакой, отпустила его с поводка и в какой-то момент потеряла из виду.

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