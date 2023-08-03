Синоптики объявили НМУ первой степени опасности
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Свердловской области продлили предупреждение о смоге. В регионе сохраняются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ).
- С 20 часов 2 августа до 20 часов 4 августа на территории Свердловской области сохраняются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, - рассказали в Уральском гидрометцентре.
Синоптики объявили НМУ первой степени опасности.
Напомним, ранее предупреждение действовало до вечера 2 августа. В Екатеринбурге жители жаловались на сильный запах гари.
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