Синоптики объявили НМУ первой степени опасности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области продлили предупреждение о смоге. В регионе сохраняются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ).

- С 20 часов 2 августа до 20 часов 4 августа на территории Свердловской области сохраняются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, - рассказали в Уральском гидрометцентре.

Синоптики объявили НМУ первой степени опасности.

Напомним, ранее предупреждение действовало до вечера 2 августа. В Екатеринбурге жители жаловались на сильный запах гари.

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