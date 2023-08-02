В городе пахнет гарью Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга пожаловались на запах гари. Город окутал смог.

- Пахнет с ночи. Видно дымку. Дышать тяжело, - рассказал «КП-Екатеринбург» читатель Игорь.

Ранее о смоге предупредили синоптики. По данным Уральского гидрометцентра, до 20 часов 2 августа на территории нашего региона ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

Информации о пожарах, из-за которых город могла окутать дыма, пока нет. «КП-Екатеринбург» запросила информацию в ГУ МЧС по Свердловской области.

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