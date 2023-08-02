В Екатеринбурге завершили ремонт аллеи на улице Антона Валека
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге завершился ремонт аллеи на улице Антона Валека около Дома Агафуровых. Работы велись с середины июля этого года. На данный момент, там обновили асфальт для комфортных прогулок жителей.
- Здесь живет множество пенсионеров, рядом находится школа и, конечно, горожанам очень хочется видеть прогулочную зону красивой и ухоженной, - сказал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.
Весной следующего года на аллее будут оборудованы цветники и посеян газон.
Ранее «КП-Екатеринбург» рассказывала, что в Екатеринбурге завершилось строительство гимназии № 40 на Мичурина, 181. В сентябре новое здание примет тысячу учащихся. Об этом сообщили в Департаменте информполитики региона, отметив, что закончить возведение учебного заведения удалось на год раньше, чем планировалось.
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