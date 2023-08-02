Фото: департамент информполитики региона

В Екатеринбурге завершили строительство гимназии №40 на Мичурина, 181. В сентябре новое здание примет тысячу учащихся. Об этом сообщили в Департаменте информполитики региона, отметив, что закончить возведение учебного заведения удалось на год раньше, чем планировалось.

- Опережающее финансирование позволило строителям взять высокий темп работ, - сообщили в департаменте. - В целом, на возведение объекта было направлено свыше 1,3 миллиарда рублей из консолидированного бюджета.

Новое здание школы не совсем обычное - на его крыше будет оборудована площадка для прогулок площадью 500 квадратных метров. Такое проектное решение при строительстве учебных заведений в Свердловской области применяется впервые.

В четырехэтажном корпусе гимназии 16 классов для учеников начальной школы и 24 - для школьников среднего и старшего звена, актовый зал, три спортивных зала, медиазона и коворкинг.

Возле гимназии территорию тоже оборудуют. Здесь разместятся зоны для тихого отдыха и воркаута, баскетбольная и волейбольная площадки.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru