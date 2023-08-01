Квартальным инспекторам Екатеринбурга могут вернуть право выписывать штрафы за бардак во дворе

Квартальных могут сделать должностными лицами, чтобы они могли штрафовать за беспорядок во дворах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 1 августа, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выступил перед депутатами Законодательного собрания с докладом о деятельности регионального правительства в 2022 году. После этого он ответил на вопросы депутатов. В частности, он прокомментировал вопрос о службе квартальных инспекторов, созданной в Екатеринбурге в 2012 году. Они следили за благоустройством.

По данным Евгения Зяблицева, заместителя председателя комитета Заксобрания Свердловской области по социальной политике, за два года своей работы квартальные составили больше 5000 протоколов на нарушителей. Но в 2015-м Ленинский районный суд запретил квартальным штрафовать нарушителей благоустройства.

- Что касается квартальных, считаю в кэтому вопросу нужно вернуться. Если их лишили права штрафовать за то что они не должностные лица, их надо сделать должностными лицами вот и все, - сказал губернатор Евгений Куйвашев. - И пусть штрафуют. Нужно принять соответствующие поправки в Устав города. Тут отдельную рабочую встречу с прокуратурой и судом надо провести, чтобы возобновить работу должностных лиц, таких как квартальные. Это крайне важная работа для наведения порядка в наших дворах.

В июне мэр Екатеринбурга Алексей Орлов на заседании Гордумы заявил, что квартальным в городе передадут часть полномочий ГИБДД. Они будут штрафовать автомобилистов, которые паркуют машины на газонах и тротуарах.