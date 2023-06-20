В Екатеринбурге квартальные будут штрафовать автохамов за парковку на газонах

Автохамы часто занимают тротуары
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге квартальным передадут часть полномочий ГИБДД. Они будут штрафовать автомобилистов, которые паркуют личный транспорт на тротуарах и газонах. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов на заседании гордумы 20 июня.
- Для меня это тоже головная боль, когда ставят машины где попало. В ближайшее время возобновим массовую эвакуацию за неправильную парковку. РЭК утвердила новый тариф, - заявил Алексей Орлов.
В настоящее время, по словам градоначальника, идет подготовка документов для принятия окончательного решения по этому вопросу. Штрафовать нарушителей квартальные будут с 1 октября 2023 года.
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