На набережной Городского пруда в Екатеринбурге установили гигантскую фигуру в виде сердца

Скульптуру привезли днем 31 июля
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На набережную Городского пруда в Екатеринбурге привезли новый арт-объект. Скульптуру в виде огромного сердца установили днем 31 июля. Ранее стало известно, что необычный арт-объект станет подарком уральской столице к 300-летнему юбилею города.
- Почетный консул Армении в Екатеринбурге Нарек Спартакян решил сделать подарок любимому городу. Алексей Орлов поддержал инициативу дипломата разместить на набережной арт-объект в форме сердца, - сообщалась в Telegram-канале «Международные связи Екатеринбурга».
Скульптура символизирует добро и единение местных жителей.
Напомним, это не единственный подарок городу к 300-летнему юбилею. Например, на пешеходной улице Вайнера уже установили медиаэкран. На нем будут отображаться различные исторические сюжеты и виды природы.
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