Количество погибших после ДТП в Первоуральске увеличилось до трех

В аварии серьезно пострадали две семьи Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Первоуральске в 15.00 столкнулись «Хонда» и «Мазда», в которых ехали две семьи - в одной шесть человек, в другой пять. По предварительной информации, водитель первой машины уснул за рулем. Это привело к лобовому столкновению «Маздой», ехавшей по встречной полосе. Изначально сообщалось о том, что в «Хонде» погибли взрослый и ребенок. Еще девять человек были госпитализированы в больницу с травмами. Но к 20.00 стало известно, что количество жертв аварии увеличилось - в больнице умер еще один ребенок.

- Две женщины госпитализированы в городскую больницу Первоуральска, состояние одной из них тяжелое, второй - средней тяжести, - прокомментировали в пресс-службе Минздрава Свердловской области. - Двое детей госпитализированы в ДГКБ №9 Екатеринбурга, состояние средней тяжести, одному ребенку помощь оказана амбулаторно. Один ребенок умер в городской больнице Первоуральска. Итого: 11 человек пострадали. Из них 3 погибли, в том числе двое детей. Четыре человека госпитализированы в медицинские организации.

Ранее в ГИБДД отмечали, что в «Хонде» сидели шесть человек. В «Мазде» их было пять.

UPD: Позже в Минздраве опровергли информацию о третьем погибшем.