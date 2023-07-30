«Водитель уснул за рулем»: в Первоуральске в лобовом столкновении погибли два человека и еще девять пострадали

Авария произошла в четвертом часу дня Фото: УГИБДД по Свердловской области

Серьезная авария случилась в воскресенье днем в Первоуральске. Водитель иномарки «Хонда» по какой-то причине уснул за рулем и врезался в «Мазду», ехавшую по встречной полосе. В итоге погибли два человека и еще девять получили травмы.

- По предварительным данным, дорожный инцидент произошел сегодня около 15 часов на 5 км подъездной дороги к Первоуральску, - сообщают в УГИБДД по Свердловской области. - Водитель «Хонда Фит», двигаясь со стороны Екатеринбурга, уснул за рулем, вследствие чего потерял управление за автомобилем, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомашиной «Мазда».

Погибли два человека - взрослый и ребенок Фото: УГИБДД по Свердловской области

Все погибшие находились на пассажирских местах в «Хонде». Один из них — ребенок. Среди девяти пострадавших также четыре ребенка. Их доставили в местную больницу — сейчас им оказывают медицинскую помощь.

Девять человек, включая четырех детей, получили травмы Фото: УГИБДД по Свердловской области

- Автомобилем «Хонда» управлял мужчина 1988 года рождения, - уточняют в полиции. - Он направлялся из Екатеринбурга в Первоуральск, в салоне перевозил шесть человек, что не предусмотрено техническими характеристиками транспортного средства и является нарушением. Водитель «Мазды» ехал с семьей на отдых к водоему, в момент аварии в его салоне находилось двое взрослых и трое детей.

После аварии на дороге образовалась пробка. Сотрудники ГИБДД оперативно начали регулировать поток. По факту аварии проводится проверка. Ситуацией также занимаются сотрудники прокуратуры Свердловской области. - Прокуратура Свердловской области взяла на контроль проведение доследственной проверки в связи с гибелью 2 человек, в том числе несовершеннолетнего ребенка, и травмированием 9 человек, в том числе 4 детей, в ДТП, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области