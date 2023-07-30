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НовостиПроисшествия30 июля 2023 12:34

В Первоуральске при лобовом столкновении машин погиб человек

При лобовом столкновении машин в Первоуральске погиб мужчина
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Авария произошла в местном районе поселок Талица Фото: Инцидент.Первоуральск, vk.com/inc196

Авария произошла в местном районе поселок Талица Фото: Инцидент.Первоуральск, vk.com/inc196

В Первоуральске в воскресенье, 30 июля, днем произошла серьезная авария. В одном из районов города, так называемом поселке Талица, на дороге столкнулись лоб в лоб две машины.

- Как минимум один труп, - сообщают в группе Инцидент. Первоуральск. - Приехало три скорые и пожарные. Скопилась большая пробка.

Как объяснили в УГИБДД по Свердловской области, водитель одной из машин уснул за рулем. В результате погибли два человека, один из которых - ребенок. Еще девять получили травмы. Из них - четверо детей.