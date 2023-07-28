Жители Среднеуральска с 27 июля живут без холодной воды Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Среднеуральска с 27 июля живут без холодной воды. В этот день случилась первая коммунальная авария - на водоводе холодного водоснабжения. К 15:00 авария была устранена, а к 23:00 с перебоями она стала поступать в Среднеуральск. Однако, в связи с низким давлением в системе, она дошла не до всех потребителей.

-В первую очередь МУП «СУВКХ» организовали подвоз воды в Диализный центр, дошкольные учреждения и лагеря дневного пребывания детей, - сообщают в социальных сетях администрации Среднеуральска.

Вторая авария произошла ночью с 27 на 28 июля на улице Победы. Сейчас там работают техника и специалисты.

Для жителей микрорайона Пихтовый администрация организовала подвоз питьевой воды из цистерны. Набрать воду можно на улице Лесная, 7.

Напоминаем, ранее «КП-Екатеринбург» сообщила, что администрация Нижнего Тагила анонсировала график привоза воды для жителей домов Дзержинского района, Гальянки, Руша и Горбуново, там с 4 по 6 августа полностью отключат водоснабжение

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