В дома Нижнего Тагила будут привозить воду
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Администрация Нижнего Тагила анонсировала график привоза воды для жителей домов Дзержинского района, Гальянки, Руша и Горбуново, там с 4 по 6 августа полностью отключат водоснабжение.
- Отключение воды необходимо для остановки Черноисточинского гидроузла – ремонта и очистки его оборудования, а также для реконструкции аварийной трубы, - сообщают в администрации Нижнего Тагила.
Эти работы позволят избежать отключений воды на более длительный период в дальнейшем.
График привоза воды: мэрия Нижнего Тагила
График привоза воды: мэрия Нижнего Тагила
График привоза воды: мэрия Нижнего Тагила
График привоза воды: мэрия Нижнего Тагила
Фото: Алексей БУЛАТОВ
График привоза воды: мэрия Нижнего Тагила
График привоза воды: мэрия Нижнего Тагила
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