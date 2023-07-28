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НовостиОбщество28 июля 2023 11:00

«Мой сын шагнул в бессмертие»: мать погибшего военкора Ростислава Журавлева произнесла речь на церемонии прощания

Мать погибшего военкора Ростислава Журавлева выступила с речью на прощании с сыном в Екатеринбурге
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Мать военкора Ростислава Журавлева выступила на церемонии прощания

Мать военкора Ростислава Журавлева выступила на церемонии прощания

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге простились с военным корреспондентом РИА "Новости" Ростиславом Журавлевым, где он родился и начал карьеру в СМИ. Журналист трагически погиб 22 июля при обстреле украинской стороной в зоне СВО в Запорожской области.

Церемония прощания прошла в Доме офицеров Центрального военного округа. Попрощаться с Ростиславом пришли сотни человек. В их числе полпред Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. После выступления почетных гостей трогательную речь произнесла мать военкора Людмила Журавлева.

- Погиб мой единственный сын. Очень тяжело. И я тут думала, что бы я хотела, чтобы это был маменькин сынок, но живой и здоровый, или быть матерью погибшего героя... Я не нашла ответ на этот вопрос. Тут каждая мать и каждый отец решают это для себя. Ну и наши сыновья нас тоже не всегда спрашивают, выбирая свой жизненный путь. Очень горжусь сыном. Я его не просто любила, я его обожала. Мой милый единственный сын шагнул в бессмертие. Горжусь и буду помнить вечно, - произнесла Людмила на прощании.

После завершения церемонии гроб с телом Ростислава поместили в катафалк, гостей пригласили в автобусы, которые последовали до Широкореченского кладбища. Там Ростислава Журавлева похоронили со всеми военными почестями.

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