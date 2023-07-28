На Урале разыскивают мужчину, пропавшего больше года назад

Фото: «ЛизаАлерт»

В поселке Кузино Первоуральского городского округа пропал 57-летний Валерий Копосов. О его местонахождении ничего неизвестно с 1 февраля 2022 года. Поисками мужчины занимаются волонтеры «ЛизаАлерт» и сотрудники полиции.

Во что был одет Валерий Копосов в день пропажи неизвестно. У него худощавое телосложение, серые глаза, рыжие волосы.

Если вы знаете, где может находиться Валерий Копосов, сообщите по телефонам указанным в ориентировке.

Фото: «ЛизаАлерт»

Напомним, в лесу Свердловской области пропала 70-летняя женщина. О местонахождении Нины Воробьевой (Усатовой) неизвестно с 26 июля.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru