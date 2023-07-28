На Урале разыскивают мужчину, пропавшего больше года назад

Фото: «ЛизаАлерт»
В поселке Кузино Первоуральского городского округа пропал 57-летний Валерий Копосов. О его местонахождении ничего неизвестно с 1 февраля 2022 года. Поисками мужчины занимаются волонтеры «ЛизаАлерт» и сотрудники полиции.
Во что был одет Валерий Копосов в день пропажи неизвестно. У него худощавое телосложение, серые глаза, рыжие волосы.
Если вы знаете, где может находиться Валерий Копосов, сообщите по телефонам указанным в ориентировке.
Фото: «ЛизаАлерт»
Напомним, в лесу Свердловской области пропала 70-летняя женщина. О местонахождении Нины Воробьевой (Усатовой) неизвестно с 26 июля.
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