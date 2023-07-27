В свердловском лесу пропала 70-летняя пенсионерка

С собой у женщины был рюкзак. Фото:«ЛизаАлерт»
В лесу Свердловской области пропала 70-летняя женщина. О местонахождении Нины Воробьевой (Усатовой) неизвестно с 26 июля. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
- Приметы – рост 154 сантиметра, нормального телосложения, глаза карего цвета, волосы каштановые, - рассказали волонтеры.
Пенсионерка ушла гулять в лес на прогулку и не вернулась. В день исчезновения женщина была одета в зеленую камуфляжную куртку и синие джинсы. На ногах у нее были обуты темные резиновые сапоги. С собой Нина Воробьева взяла коричневый рюкзак.
Сейчас поисками женщины занимаются волонтеры и сотрудники полиции. Если вы знаете, где может находиться пенсионерка, сообщите об этом инфоргам «ЛизаАлерт» Алене по номеру 89995606613 или Кристине по номеру 89630511656. Также вы можете сообщить всю известную информацию в МВД, набрав 112.
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