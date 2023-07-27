Пропавшую в Екатеринбурге восьмилетнюю девочку нашли живой
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пропавшую в Екатеринбурге восьмилетнюю Киру нашли живой. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил источник в силовых структурах. Сожитель мамы пропавшей девочки сообщил о прекращении поисков. Подробную информацию выясняет наш корреспондент.
- Криминала нет. Всем спасибо, - сказали представители поискового отряда «Прорыв» на месте происшествия.
Напомним, девочку искали почти двое суток. Девочку искала полиция, криминалисты и волонтеры двух поисковых отрядов. Силовики проверяли камеры в соседних домах. Ее родителей сегодня отвозили на допрос.
Известно, что камеры одного из дворов засняли девочку, похожую на Киру. По словам местных жителей, компанию детей видели около 22:00 вчерашнего дня.
Напомним, что накануне в Екатеринбурге нашли дважды пропавшего мальчика. Ребенок пропадал вечером 25 и 26 июля. Каждый раз мальчика обнаруживали живым и здоровым.
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