В мэрии Екатеринбурга оценили возможность повысить стоимость проезда

На повышение проезда влияют несколько факторов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мэрии Екатеринбурга рассказали о том, какие факторы оказывают влияние на вероятность повышения стоимости проезда в городском общественном транспорте.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» [92.3fm] рассказал председатель комитета по транспорту, организации движения и развитию улично-дорожной сети мэрии Екатеринбурга Игорь Ощепков.

- Пока мы тариф с февраля подняли. А по проездным - с марта. В настоящее время повышение тарифа пока не рассматриваем. Если будет расти стоимость электроэнергии, стоимость запасных частей на общественный транспорт, стоимость ГСМ и затраты предприятия, то, возможно, вернемся к этому вопросу. Но в настоящее время мы его не рассматриваем, - рассказал Игорь Ощепков.

Также представитель мэрии Екатеринбурга рассказал об изменении автобусного движения в 2023 году.