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НовостиЭкономика27 июля 2023 12:20

В мэрии Екатеринбурга оценили возможность повысить стоимость проезда

На этот вопрос влияют несколько важных факторов
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
На повышение проезда влияют несколько факторов

На повышение проезда влияют несколько факторов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мэрии Екатеринбурга рассказали о том, какие факторы оказывают влияние на вероятность повышения стоимости проезда в городском общественном транспорте.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» [92.3fm] рассказал председатель комитета по транспорту, организации движения и развитию улично-дорожной сети мэрии Екатеринбурга Игорь Ощепков.

- Пока мы тариф с февраля подняли. А по проездным - с марта. В настоящее время повышение тарифа пока не рассматриваем. Если будет расти стоимость электроэнергии, стоимость запасных частей на общественный транспорт, стоимость ГСМ и затраты предприятия, то, возможно, вернемся к этому вопросу. Но в настоящее время мы его не рассматриваем, - рассказал Игорь Ощепков.

Также представитель мэрии Екатеринбурга рассказал об изменении автобусного движения в 2023 году.