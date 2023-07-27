В Екатеринбурге с 1 декабря меняют восемь автобусных маршрутов

Автобусные маршруты изменят в Екатеринбурге с 1 декабря 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 декабря 2023 года в Екатеринбурге изменят восемь городских автобусных маршрутов. Это сделано специально, чтобы развести по времени изменения в маршрутах трамвая и троллейбуса. Об этом эфире радио «Комсомольская правда» [92.3fm] рассказал председатель комитета по транспорту, организации движения и развитию улично-дорожной сети мэрии Екатеринбурга Игорь Ощепков.

- Изменения в автобусных маршрутах, их будет не так много – всего 8. Это будут с 1 декабря 2023. Мы специально разнесли эти изменения, чтобы горожанам было проще ориентироваться в изменениях, - рассказал Игорь Ощепков.

Игорь Ощепков анонсировал продолжение транспортной реформы в Екатеринбурге Фото: Людмила ВАРАКИНА

Напомним, что с 1 августа 2023 года в Екатеринбурге меняются троллейбусные и трамвайные маршруты.