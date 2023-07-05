В Екатеринбурге изменят нумерацию трамваев и троллейбусов

Маршруты изменят этим летом Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала августа 2023 года в Екатеринбурге трамваи и троллейбусы будут приведены к сквозной нумерации для всей транспортной системы. Новые номера маршрутов размещены на официальном сайте госзакупок. Теперь трамваи будут курсировать по следующим маршрутам:

№ 1 — ВИЗ – Вторчермет;

№ 2 — Эльмаш – ВИЗ;

№ 3 — ЦПКиО – ВИЗ;

№ 4 — Ботаническая – Шарташ;

№ 5 — Площадь 1-й Пятилетки – Шарташ;

№ 6 — Машиностроителей – ЦПКиО;

№ 7 — Эльмаш – 7 Ключей;

№ 8 — 40 лет ВЛКСМ – Машиностроителей;

№ 9 — Керамическая – метро «Ботаническая»;

№ 10 — ЦПКиО – 7 Ключей;

№ 11 — ВИЗ – Зеленый остров;

№ 12 — 40 лет ВЛКСМ – Дворец спорта;

№ 13 — 40 лет ВЛКСМ – 7 Ключей;

№ 14 — Керамическая – Фрезеровщиков;

№ 15 — 40 лет ВЛКСМ – Вторчермет;

№ 16 — Волгоградская –УрФУ;

№ 17 — Керамическая – Кушвинская;

№ 18 — Волгоградская – Шарташ;

№ 19 — Машиностроителей – Волгоградская;

№ 20 — ЦПКиО – Шарташ;

№ 21 — ЦПКиО – Кирова;

№ 23 — 40 лет ВЛКСМ – Машиностроителей;

№ 24 — Эльмаш - 7 Ключей.

Особенно радикально изменения коснулись маршрутов троллейбусов:

№ 25 — «ст. Ботаническая – Академическая»; № 26 — «Коммунистическая – Крауля»; № 27 — «Начдива Онуфриева - Железнодорожный вокзал»; №28 — «Академгородок - ЦПКиО»; № 29 — «Коммунистическая – Калининская»; №30 — «Ильича – Пл. 1-й Пятилетки – Ильича»; № 31 — «Химмаш – Железнодорожный вокзал»; №32 — «Коммунистическая – Академическая»; №33 — «Коммунистическая – Педагогический университет»; №34 — «Метро Динамо – Горбольница № 7»; №35 — «Ботаническая – Крауля»; №36 — «Химмаш – Академическая»; №37 — «Посадская – Уралобувь»; № 38 — «Коммунистическая – Пл. 1-й Пятилетки – Коммунистическая»; № 39 — « Табачная фабрика – Белинского».

Однако, несмотря на то, что маршруты утверждены, при достаточной сильной обратной связи их могут скорректировать.

Ранее планировалось изменить несколько троллейбусных маршрутов, а один – отменить. Также мы сообщали, что с 5 июля пять трамвайных маршрутов перестанут следовать по улице Волгоградской. Это коснулось трамваев №1, 3, 18, 19 и 21.