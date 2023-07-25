Нижний Тагил получит 50 новых автобусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

К концу 2023 года в Нижний Тагил привезут чуть больше 50 новых автобусов. В начале следующего года они выйдут на маршрут, об этом сообщил первый вице-мэр Вячеслав Горячкин ИА «Все новости».

- В этом году мы их должны приобрести. Рассматривается транспорт на газомоторном топливе. Мы должны покупать автобусы под конкретные маршруты, с этим нужно определиться уже сейчас, - сообщил политик.

Ранее «КП-Екатеринбург» сообщила, что в Свердловскую область закупят 330 новых автобусов. Деньги для покупки автобусов направят в Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Арти, Ирбит, Ивдель, Сысерть, Арамиль, Североуральск, Талицу, Волчанск, Красноуральск, Карпинск, Краснотурьинск, Арамиль. Эти муниципалитеты смогут приобрести 174 автобуса. Еще 156 автобусов закупят автотранспортные предприятия для междугородних перевозок.

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