Свердловская область закупит 330 пассажирских автобусов

Новые автобусы отправят на десятки муниципалитетов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская область получит 1,5 миллиарда рублей в качестве кредита для приобретения 330 автобусов, которые поступят на городские и междугородние рейсы. Федерального кредитования добился губернатор Евгений Куйвашев.

Новые автобусы заменят устаревшие транспортные средства малого, среднего и большого класса. Больше всего в замене нуждаются автобусы, курсирующие в малых городах и селах. Кредит поможет обновить 10% автобусного парка Свердловской области. В отдельных населенных пунктах, например в Талице, - до 100%.

Деньги для покупки автобусов направят в Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Арти, Ирбит, Ивдель, Сысерть, Арамиль, Североуральск, Талицу, Волчанск, Красноуральск, Карпинск, Краснотурьинск, Арамиль. Эти муниципалитеты смогут приобрести 174 автобуса. Еще 156 автобусов закупят автотранспортные предприятия для междугородних перевозок.