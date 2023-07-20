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НовостиЭкономика20 июля 2023 12:58

Свердловская область закупит 330 пассажирских автобусов

Их выпустят на городские и междугородние маршруты
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Новые автобусы отправят на десятки муниципалитетов

Новые автобусы отправят на десятки муниципалитетов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская область получит 1,5 миллиарда рублей в качестве кредита для приобретения 330 автобусов, которые поступят на городские и междугородние рейсы. Федерального кредитования добился губернатор Евгений Куйвашев.

Новые автобусы заменят устаревшие транспортные средства малого, среднего и большого класса. Больше всего в замене нуждаются автобусы, курсирующие в малых городах и селах. Кредит поможет обновить 10% автобусного парка Свердловской области. В отдельных населенных пунктах, например в Талице, - до 100%.

Деньги для покупки автобусов направят в Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Арти, Ирбит, Ивдель, Сысерть, Арамиль, Североуральск, Талицу, Волчанск, Красноуральск, Карпинск, Краснотурьинск, Арамиль. Эти муниципалитеты смогут приобрести 174 автобуса. Еще 156 автобусов закупят автотранспортные предприятия для междугородних перевозок.