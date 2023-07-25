Из Екатеринбурга в Казань запустят дополнительные рейсы

«Уральские авиалинии» выполняют четыре рейса в неделю по направлению Екатеринбург - Казань
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Из Екатеринбурга в Казань с 30 июля запустят дополнительные рейсы. Они будут осуществляться по воскресеньям и четвергам. Выполнять их будут «Уральские авиалинии».
- Туристы в столице Татарстана смогут насладиться атмосферой древнего города с многовековой историей, прочувствовать атмосферу дружелюбия, в которой живут люди разных национальностей и вероисповеданий, - рассказали в авиакомпании.
Всего «Уральские авиалинии» выполняют четыре рейса в неделю в Казань и обратно по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям.
Напомним, ранее мы писали, что с 1 августа из Екатеринбурга запустят дополнительные авиарейсы в Калининград.
К ЧИТАТЕЛЮ
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru