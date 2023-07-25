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НовостиОбщество25 июля 2023 6:23

Из Екатеринбурга в Казань запустят дополнительные рейсы

Они будут осуществляться по воскресеньям и четвергам
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
«Уральские авиалинии» выполняют четыре рейса в неделю по направлению Екатеринбург - Казань

«Уральские авиалинии» выполняют четыре рейса в неделю по направлению Екатеринбург - Казань

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из Екатеринбурга в Казань с 30 июля запустят дополнительные рейсы. Они будут осуществляться по воскресеньям и четвергам. Выполнять их будут «Уральские авиалинии».

- Туристы в столице Татарстана смогут насладиться атмосферой древнего города с многовековой историей, прочувствовать атмосферу дружелюбия, в которой живут люди разных национальностей и вероисповеданий, - рассказали в авиакомпании.

Всего «Уральские авиалинии» выполняют четыре рейса в неделю в Казань и обратно по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

Напомним, ранее мы писали, что с 1 августа из Екатеринбурга запустят дополнительные авиарейсы в Калининград.

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