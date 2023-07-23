В августе запустят дополнительные рейсы из Екатеринбурга в Калининград

Дополнительные рейсы назначены на среды и пятницы
Фото: Алексей БУЛАТОВ
С 1 августа из Екатеринбурга запустят дополнительные авиарейсы в Калининград, сообщает пресс-служба компании «Уральский авиалинии».
Причина дополнительных рейсов – популярность этого направления у туристов этим летом. Поэтому в авиакомпании приняли решение запустить рейсы по вторникам и пятницам дважды в день.
В направлении Калининграда рейсы будут летать в 9 часов по вторникам, и в 15:30 по пятницам, обратно: в 10:50 по вторникам и в 17:17 – по пятницам. Все билеты - возвратные.
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