В августе запустят дополнительные рейсы из Екатеринбурга в Калининград

Дополнительные рейсы назначены на среды и пятницы Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 августа из Екатеринбурга запустят дополнительные авиарейсы в Калининград, сообщает пресс-служба компании «Уральский авиалинии».

Причина дополнительных рейсов – популярность этого направления у туристов этим летом. Поэтому в авиакомпании приняли решение запустить рейсы по вторникам и пятницам дважды в день.

В направлении Калининграда рейсы будут летать в 9 часов по вторникам, и в 15:30 по пятницам, обратно: в 10:50 по вторникам и в 17:17 – по пятницам. Все билеты - возвратные.

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