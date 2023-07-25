В Тавде 82-летний дедушка ушел в лес и не вернулся

Фото: «ЛизаАлерт»

В Тавде пропал 82-летний Геннадий Спицын. 23 июля он ушел в лес и не вернулся. Его поисками занимаются полицейские и волонтеры отряда «ЛизаАлерт».

- Был одет в серо-зеленый камуфляжный костюм, черные резиновые сапоги, серо-зеленую камуфляжную фуражку, - сообщают поисковики.

Если вы видели дедушку или можете помочь с поисками, звоните по телефонам указанным в ориентировке или в полицию по телефонам дежурной части МО МВД России «Тавдинский» 8 (343) 60-5-29-61 или 02.

Фото: «ЛизаАлерт»

- Сообщение о пропаже поступило в дежурную часть полиции вечером 23 июля от супруги. Сотрудниками полиции опрошены все знакомые и близкие пропавшего. На сегодняшний день представители ОВД Тавды совместно с сотрудниками ГУФСИН, МЧС, кинологами и волонтерами продолжают прочесывать лес в поисках мужчины, - добавили в полиции Тавды.

Напомним, ранее сотрудники полиции нашли живой пропавшую 11-летнюю школьницу. 23 июля девочка ушла из дома в поселке Верхнее Дуброво, в котором жила с бабушкой, дедушкой и старшим братом и не вернулась. Как сообщил «КП-Екатеринбург» официальный представитель свердловского Главка МВД Валерий Горелых, школьница находилась у своей матери в одном из частных домов Березовского городского округа.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru