В Красноуфимске в лесу нашли опасный боеприпас

Фото: пресс-служба Росгвардии Свердловской области
На окраине Красноуфимска в лесу местные жители нашли опасный боеприпас. На место выезжали сотрудники группы разминирования ОМОН «Малахит» Управления Росгвардии по Свердловской области.
- Саперы ОМОН при осмотре места происшествия выяснили, что обнаруженный подозрительный боеприпас со следами глубокой коррозии - 76-миллимитеровый осколочно-фугасный снаряд со взрывателем и взрывчатым веществом. Снаряд мог представлять реальную угрозу для жизни и здоровья граждан, - рассказали в пресс-службе ведомства.
С соблюдением необходимых мер безопасности обнаруженный боеприпас уничтожен.
Напомним, ранее сотрудники ОМОН также уничтожили гранату, которая находилась недалеко от железнодорожной станции под Верхней Пышмой. Ее нашли грибники.
К ЧИТАТЕЛЮ
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru