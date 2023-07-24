В Красноуфимске в лесу нашли опасный боеприпас

Фото: пресс-служба Росгвардии Свердловской области

На окраине Красноуфимска в лесу местные жители нашли опасный боеприпас. На место выезжали сотрудники группы разминирования ОМОН «Малахит» Управления Росгвардии по Свердловской области.

- Саперы ОМОН при осмотре места происшествия выяснили, что обнаруженный подозрительный боеприпас со следами глубокой коррозии - 76-миллимитеровый осколочно-фугасный снаряд со взрывателем и взрывчатым веществом. Снаряд мог представлять реальную угрозу для жизни и здоровья граждан, - рассказали в пресс-службе ведомства.

С соблюдением необходимых мер безопасности обнаруженный боеприпас уничтожен.

Напомним, ранее сотрудники ОМОН также уничтожили гранату, которая находилась недалеко от железнодорожной станции под Верхней Пышмой. Ее нашли грибники.

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