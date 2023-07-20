ОМОН уничтожил опасный боеприпас, найденный в Свердловской области

Граната была без чеки. Фото: Управление Росгвардии по Свердловской области

В Свердловской области сотрудники ОМОН уничтожили опасный боеприпас. Граната находилась недалеко от железнодорожной станции под Верхней Пышмой. Об этом сообщили в региональном Управлении Росгвардии.

Боеприпас нашли грибники, гулявшие по лесу. Они и сообщили об опасной находке. Тогда на место выехали бойцы группы разминирования.

- При осмотре места происшествия специалисты выяснили, что обнаруженный подозрительный боеприпас со следами глубокой коррозии – ручная граната РКГ- 42 с запалом без чеки, представляющая угрозу, - рассказали ведомстве.

Боеприпас удалось уничтожить с соблюдением всех мер безопасности.

Ранее, в мае 2023 года, в поселке под Сысертью нашли старинный боеприпас. Садоводы двое суток ждали саперов.

- Люди экскаватором копали яму и на 1,5 метрах в глубину наткнулись на авиационный неразорвавшийся снаряд, - пояснил читатель «КП-Екатеринбург». – Полиция приехала, всех разогнала. Но саперы так и не приехали.

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