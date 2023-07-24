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НовостиОбщество24 июля 2023 8:05

Группа «Корни» выступит на юбилее уральского города

Концерт пройдет 12 августа 2023 года
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Группа "Корни" едет в Асбест

Группа "Корни" едет в Асбест

Фото: Иван МАКЕЕВ

Группа «Корни» выступит вечером, 12 августа, на 90-летии уральского города Асбест. Об этом сообщает издание «ФедералПресс».

Гости из Москвы исполнят известные композиции «Я теряю корни», «Плакала береза», «С Днем рождения, Вика!», «Ты узнаешь ее из тысячи».

Интересно, что в этот же день бывший солист группы «Корни» Павел Артемьев даст концерт на берегу Верх-Исетского пруда в Екатеринбурге, который во второй декаде августа будет отмечать 300-летие. Концерт состоится на территории яхт-клуба.

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