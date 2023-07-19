На берегу Верх-Исетского пруда в Екатеринбурге выступит экс-солист группы «Корни» Павел Артемьев

Павел Артемьев и участница группы "Фабрика" Ирина Тонева на концерте в честь 60-летия Игоря Матвиенко Фото: Иван МАКЕЕВ

В Екатеринбурге выступит бывший солист группы «Корни» Павел Артемьев. Он приедет со своим проектом, группой ARTEMIEV. Концерт пройдет на территории яхт-клуба «Коматек», на берегу Верх-Исетского пруда 12 августа.

Фестиваль приурочен к масштабному празднованию 300-летия Екатеринбурга и включен в официальную афишу Дня города. Выступление хедлайнера пройдет вечером, а сам праздник на пирсе начнется с самого утра.

- Фестиваль «ВИЗ.00» будет строиться на концепции «типичный день современного горожанина», именно поэтому программа поделена на три смысловых блока: утро, день и вечер. Традиционно утро начинается с зарядки, поэтому будет йога, завтраки и кофе. Дневная часть будет посвящена лекциям, маркетам и легкой музыке, - рассказывает один из организаторов события Михаил Вербицкий.

Фестиваль и концерт пройдет на пирсе яхт-клуба "Коматек" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В лектории с гостями обсудят самые разные темы, касающиеся Екатеринбурга: музыкальная составляющая, ресторанная и т.д. Эксперты, в том числе и из других городов, затронут темы прошлого, настоящего и будущего уральской столицы.

- Мы пригласим горожан принять участие в маркете детских вещей и игрушек. Также устроим распродажу афиш с автографами разных артистов. Все вырученные средства с продаж пойдут на благотворительность, - уточняет Михаил.

Все это время на фоне будут играть свои сеты на виниле диджеи. Отдельным блоком организаторы «ВИЗ.00» выделили выступление гитариста группы «Курара» Юрия Облеухова.

- Вечером будет музыка: традиционный концертный формат на закате, локальную сцену представит группа Blues Bastards, - рассказывают организаторы. - Приглашенным гостем станет московская группа ARTEMIEV, которую основал экс-солист группы «Корни» Павел Артемьев.

Организаторы рассказали, что пройдут лекции, ивенты и мастер-классы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Это не весь список музыкантов, которые выступят на фестивале. Имена многих исполнителей, как и спикеров, держатся в секрете, так как с ними пока идут переговоры. Как отмечает соорганизатор Михаил Вербицкий на сцене выступят и начинающие уральские музыканты. Фестиваль «ВИЗ.00» начнется в 10:00 12 августа, а завершится в 23:00. Билеты поступят в продажу в кассы города уже 20 июля.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru