В СКР завели уголовное дело после гибели военкора Ростислава Журавлева в зоне СВО

Военный корреспондент погиб 22 июля. Фото: соцсети

В Следственном комитете РФ завели уголовное дело после обстрела украинскими военными группы корреспондентов в зоне СВО, вблизи населенного пункта Пятихатки. Одним из военных корреспондентов был Ростислав Журавлев родом из Екатеринбурга, во время обстрела он погиб.

- В рамках расследования следователи установят все обстоятельства совершения преступления в отношении представителей СМИ, а также причастных к этому лиц, - сообщается в пресс-службе Следственного комитета.

Кроме того, сообщается, что председатель СК Александр Бастрыкин поручил посмертно наградить Ростислава Журавлева ведомственной наградой, медалью «Доблесть и Отвага».

Напомним, трагедия случилась днем 22 июля. Во время обстрела пострадали еще несколько журналистов разных изданий. Этим же днем стало известно, что Ростислава похоронят по поручению его матери в родном Екатеринбурге.

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