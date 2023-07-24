В СКР завели уголовное дело после гибели военкора Ростислава Журавлева в зоне СВО

Военный корреспондент погиб 22 июля. Фото: соцсети
В Следственном комитете РФ завели уголовное дело после обстрела украинскими военными группы корреспондентов в зоне СВО, вблизи населенного пункта Пятихатки. Одним из военных корреспондентов был Ростислав Журавлев родом из Екатеринбурга, во время обстрела он погиб.
- В рамках расследования следователи установят все обстоятельства совершения преступления в отношении представителей СМИ, а также причастных к этому лиц, - сообщается в пресс-службе Следственного комитета.
Кроме того, сообщается, что председатель СК Александр Бастрыкин поручил посмертно наградить Ростислава Журавлева ведомственной наградой, медалью «Доблесть и Отвага».
Напомним, трагедия случилась днем 22 июля. Во время обстрела пострадали еще несколько журналистов разных изданий. Этим же днем стало известно, что Ростислава похоронят по поручению его матери в родном Екатеринбурге.
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