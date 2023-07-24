В Екатеринбурге автобус столкнулся с легковушкой

Фото: группа во «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»

В Екатеринбурге автобус №37 утром 24 июля столкнулся с легковушкой. Авария произошла на перекрестке Блюхера - Сахалинская.

- Экипаж ДПС на месте обстоятельства выясняются. ДТП без пострадавших, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Напомним, в субботу, 22 июля, в 15:38 на перекрестке улиц Токарей и Кирова произошло ДТП с участием пассажирского автобуса №37, иномаркой Mitsubishi Outlander и грузовиком Shacman. В аварии пострадали три человека, включая шестилетнюю девочку.

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