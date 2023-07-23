В Екатеринбурге водитель автобуса устроил массовое ДТП: пострадала девочка

Автобус протаранил иномарку. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге в субботу, 22 июля, в 15:38 на перекрестке улиц Токарей и Кирова произошло ДТП с участием пассажирского автобуса №37, иномаркой Mitsubishi Outlander и грузовиком Shacman. В аварии пострадали три человека, включая 6-летнюю девочку.

Водитель автобуса с переломом надколенника попал в больницу. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

По данным отделения пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, автобус двигался со стороны Татищева по направлению к улице Кирова. Водитель, не соблюдая дистанцию, влетел в иномарку Mitsubishi Outlander, которую отбросило от сильного удара на грузовой автомобиль Shacman, который стоял впереди.

В ДТП пострадали три человека: 40-летний водитель автобуса попал в Городскую клиническую больницу №23 с переломом левого надколенника, 34-летняя пассажирка иномарки попала в эту же больницу с ушибом грудной клетки, а 6-летняя девочка, которая также находилась в салоне Mitsubishi Outlander, доставлена с переломом ключицы в ДГКБ №9. Ребенок в момент аварии находился в детском кресле, которое помогло избежать более серьезных травм.

На улице Токарей после аварии скопилась огромная пробка. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Ведется разбирательство. Отметим, что автобус №37 в момент ДТП был не на рейсе.