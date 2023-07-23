Константин Ивлев два дня учит готовить жителей Екатеринбурга
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В воскресенье, 23 июля, в Парке Маяковского в Екатеринбурге стартовал финальный день кулинарного фестиваля «Да, шеф», во время которого можно будет лично пообщаться с телеведущим Константином Ивлевым.
Столичный гость проведет основную программу фестиваля, а также устроит автограф-сессию для горожан, которая пройдет справа от сцены у плаката фестиваля.
Итак, программа фестиваля «Да, шеф» 23 июля 2023 года в Парке Маяковского
12-00: установление рекорда по приготовлению самого большого рулета из ветчины. Это достижение занесут в Книгу рекордов России.
14-00: кулинарная битва между студентами кулинарных учебных заведений и учащимися других средних специальных образовательных учреждений.
С шеф-поваром пообщался глава Екатеринбурга Алексей Орлов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
17-00: телеведущий Константин Ивлев наградит победителей битвы.
Также в рамках фестиваля «Да, шеф» в Парке Маяковского 23 июля пройдут:
12-00: Чемпионат по поеданию сосисок
13-00: мастер-класс «Грязные стейки»
15-00: приготовление барашка на вертеле
16-30: мастер-класс «Утка в бочке»
18-00: чемпионат по скоростному поеданию пельменей.
Для горожан весь день будут работать аттракционы. Также можно будет принять участие в играх, лекториях, мастер-классах.
Напомним, что фестиваль «Да, шеф!» проходит 22 и 23 июля в Екатеринбурге. Масштабное мероприятие стало частью празднования 300-летия уральской столицы.
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