Константин Ивлев два дня учит готовить жителей Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

В воскресенье, 23 июля, в Парке Маяковского в Екатеринбурге стартовал финальный день кулинарного фестиваля «Да, шеф», во время которого можно будет лично пообщаться с телеведущим Константином Ивлевым.

Столичный гость проведет основную программу фестиваля, а также устроит автограф-сессию для горожан, которая пройдет справа от сцены у плаката фестиваля.

Итак, программа фестиваля «Да, шеф» 23 июля 2023 года в Парке Маяковского

12-00: установление рекорда по приготовлению самого большого рулета из ветчины. Это достижение занесут в Книгу рекордов России.

14-00: кулинарная битва между студентами кулинарных учебных заведений и учащимися других средних специальных образовательных учреждений.

С шеф-поваром пообщался глава Екатеринбурга Алексей Орлов Фото: Алексей БУЛАТОВ

17-00: телеведущий Константин Ивлев наградит победителей битвы.

Также в рамках фестиваля «Да, шеф» в Парке Маяковского 23 июля пройдут:

12-00: Чемпионат по поеданию сосисок

13-00: мастер-класс «Грязные стейки»

15-00: приготовление барашка на вертеле

16-30: мастер-класс «Утка в бочке»

18-00: чемпионат по скоростному поеданию пельменей.

Для горожан весь день будут работать аттракционы. Также можно будет принять участие в играх, лекториях, мастер-классах.

Напомним, что фестиваль «Да, шеф!» проходит 22 и 23 июля в Екатеринбурге. Масштабное мероприятие стало частью празднования 300-летия уральской столицы.

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