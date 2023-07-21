Глава СКР заинтересовался проверкой «резиновых квартир» в Екатеринбурге

Председатель ведомства взял на личный контроль проверку квартир Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Следственного комитета России заинтересовался «резиновыми квартирами» в Екатеринбурге. Александр Бастрыкин взял на личный контроль проверку. Об этом сообщили в СУ СКР.

- Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Надбитову А.Д. доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах, - рассказали в Следственном комитете.

Ранее стало известно, что жители дома на Азина жалуются на квартиры в их доме, в которых живут мигранты. Южане заселяются в жилище в большом количестве.

Специалисты территориального следственного отдела Свердловской области начали проверку соблюдение миграционного законодательства. Они выяснят: законно ли пребывание мигрантов на территории России.

20 июля глава СК взял на контроль проверку лагеря в Верхней Пышме, где детей якобы обзывали воспитатели. Александр Бастрыкин также поручил предоставить ему доклад о ходе разбирательств.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru