Большое количество осадков екатеринбуржцы заметили в центре города, на Уктусе и Ботанике Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург накрыло мощным ливнем. В городе дождь идет стеной. Большое количество осадков екатеринбуржцы заметили в центре города, на Уктусе и Ботанике. Такой информацией с «КП-Екатеринбург» поделились читатели.

- На улице просто невозможно находиться. Все люди оказались запреты в магазинах и других местах. Еле-еле я решился выйти, меня сразу окатило стеной из ливня. Одежда мгновенно промокает. Без зонтика сейчас на улице лучше не находиться. Хотя и он несильно спасает при таком ливне и ветре. Деревья гнет от порывов. Лучше остаться дома, - возмущается екатеринбуржец, которого дождь застал врасплох.

Напомним, что ранее МЧС продлило штормовое предупреждение на Среднем Урале. Спасатели предупреждали, что непогода задержится в регионе до 20 июля. В этот день в Свердловской области ожидаются грозы, сильные дожди, град, ветер до 17 метров в секунду.

Однако дожди и холод вскоре покинут Средний Урал. По прогнозам синоптиков, в августе в регион может вернуться 30-градусная жара.

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