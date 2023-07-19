На Среднем Урале МЧС продлило штормовое предупреждение

В Свердловской области ожидаются грозы, сильные дожди и град Фото: Иван ВИСЛОВ

В Свердловской области продлили штормовое предупреждение. Непогода задержится в регионе минимум до 20 июля. Об этом сообщили в областном ГУ МЧС.

- По данным синоптиков, 20 июля местами в Свердловской области ожидаются грозы, сильные дожди, град, ветер до 17 метров в секунду, - рассказали спасатели.

МЧС попросило свердловчан в период непогоды быть более бдительными и осторожными. Для этого нужно соблюдать правила безопасности: избежать влажных поверхностей, отказаться от отдыха на природе, при сильных порывах ветра держаться подальше от легких построек.

Ранее, вечером 17 июля, Екатеринбург накрыло мощным ливнем с грозой. Дождь пришел со стороны Каменска-Уральского. Однако терпеть непогоду осталось недолго. Ожидается, что солнечная и сухая погода придет на Средний Урал уже в начале августа.

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