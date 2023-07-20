Евгений Куйвашев: В сентябре 2023 года «Кампус» встретит первых студентов

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Проект по поддержке студентов, который в 2022 году инициировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, реализуется в Екатеринбурге.

В научно-образовательном кластере в микрорайоне Новокольцовский будут жить, учиться и делать научные открытия лицеисты Специализированного учебно-научного центра УрФУ, студенты, аспиранты и партнеры Уральского федерального университета.

Как создается единая среда для будущего студенческого сообщества и выполняются поручения президента Владимира Путина по нацпроекту «Наука и университеты», Евгений Куйвашев в июне 2023 года показал министру науки и высшего образования России Валерию Фалькову.

Они осмотрели современный медцентр, общежитие, общественный центр с аудиториями, конференц-залы, манеж и блок питания на 600 мест.

Первая очередь «Кампуса» готовилась к Международному фестивалю университетского спорта, он пройдет в августе в Екатеринбурге одновременно с празднованием 300-летия города. Для этого здесь построили спортивную Деревню с общежитиями, общественным и медицинским центрами, спортивными объектами.

В ходе второй очереди до конца 2025 года здесь построят учебные корпуса Института радиоэлектроники и информационных технологий, Института экономики и управления, СУНЦ УрФУ.

– Программа поддержки студенчества «Кампус» включает также программу лояльности – систему скидок в магазинах, кинотеатрах, фитнес-центрах, которые посещают студенты. И эта программа распространится на всю область, – подчеркнул Евгений Куйвашев.

– Появление кампуса мирового уровня – это конкурентное преимущество как для университета и Екатеринбурга, так и для региона и всей страны, – резюмировал Валерий Фальков.