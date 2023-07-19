В Кольцово рейс в Стамбул задержали на 10 часов

Самолет в Турцию должен был вылететь из Екатеринбурга 19 июля в 8:50 Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В екатеринбургском аэропорту Кольцово самолет в Стамбул задерживается на 10 часов. Причиной тому стало позднее прибытие судна авиакомпании «Аэрофлот» в город. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

- Транспортным прокурором с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется последовательный и непрерывный контроль за оказанием услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами, - отметили в ведомстве.

Самолет в Турцию должен был вылететь из Екатеринбурга 19 июля в 8:50. Однако вылет перенесли на 19:10. На рейс зарегистрирован 91 пассажир.

Ранее, 17 июля, в Екатеринбурге на пять часов задержали самолет в Нарьян-Мар. Самолет должен был вылететь в 7 утра 17 июля, однако вылет перенесли на 12:00. Транспортная прокуратура также взяла на контроль ситуацию.

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