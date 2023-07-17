В Кольцово на пять часов задержали самолет в Нарьян-Мар

Задержка рейса по маршруту Екатеринбург – Сыктывкар – Нарьян-Мар произошла по техническим причинам
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали рейс в Нарьян-Мар. Самолет должен был вылететь в 7 утра 17 июля, однако вылет перенесли на 12:00. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
Задержка рейса по маршруту Екатеринбург – Сыктывкар – Нарьян-Мар произошла по техническим причинам. На борт авиакомпании «RusLine» были зарегистрированы 49 пассажиров.
- Транспортным прокурором с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется последовательный и непрерывный контроль за оказанием услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами, - сообщили в ведомстве.
Ранее самолет из Екатеринбурга в Новый Уренгой задержали на пять часов. Ситуация находилась на контроле транспортной прокуратуры.
К ЧИТАТЕЛЮ
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru